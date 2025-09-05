北海道・オホーツクの遠軽町にある日本最大級のコスモス畑が、いま見ごろをむかえていて、訪れた人たちの目を楽しませています。遠軽町の太陽の丘えんがる公園虹のひろばでは、１０ヘクタールの広大な敷地におよそ１０００万本の色鮮やかなコスモスが咲き誇っています。この時期は、黄花コスモスが見ごろを迎えていて、混合コスモスは７分咲きだということです。（当麻町から）「これだけ咲いていたらきれいですよね」