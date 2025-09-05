大阪府岸和田市が発注した工事の入札情報を漏らしたとして、大阪地検特捜部に逮捕された前市長・永野耕平容疑者について、大阪維新の会は「除名処分」を下しました。岸和田市の前市長・永野耕平容疑者（４７）は、市発注の工事をめぐって２０２１年５月に行われた入札に先立ち、最低制限価格を業者に漏らした疑いが持たれています。入札ではその業者が落札しました。大阪地検特捜部は、永野容疑者の認否や工事の詳細について明らか