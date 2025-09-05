台風15号は東海3県に最接近していて、5日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れもあり、土砂災害や浸水、河川の増水などに警戒が必要です。台風15号は5日午前9時ごろ和歌山県北部に上陸し、午前11時には三重県尾鷲市付近を時速45キロで東北東に進んでいるとみられます。東海3県は、愛知県東部を中心に大雨となり、午後11時半現在、大雨・洪水警報が愛知県の知多地域・西三河南部・西三河北西部・西三河北東部・東三河南部