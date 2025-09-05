JR東海によりますと、東海道新幹線は、豊橋駅～三河安城駅間での雨規制の影響により、上りが新大阪駅～豊橋駅間、下りが東京駅～名古屋駅間で運転を見合わせていましたが、規制値が下回り、最終的な安全確認が取れたため、午前11時半に順次運転を再開しました。