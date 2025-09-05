信号のない交差点で、自転車に乗っていた14歳の男子中学生がひき逃げされた事件で、警察は25歳の歯科衛生士の女を逮捕しました。過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、兵庫県相生市の歯科衛生士の女（25歳）です。警察によりますと、女は今月3日午前8時前、兵庫県太子町の信号のない交差点で、乗用車を運転中、自転車に乗っていた男子中学生（14）をはねたにもかかわらず、救護することなく立ち去るなどした疑いが持たれていま