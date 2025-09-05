台風15号による関東への影響です。交通機関では、5日午前11時20分時点で、大雨の影響によりJR青梅線の青梅駅から奥多摩駅の間の上下線で運転を見合わせています。他の路線では台風による遅れや運転見合わせは出ていませんが、夕方の帰宅時間帯に関東で大雨のピークとなる予想です。また教育機関にも影響が出ていて、山梨県では公立の小中学校や高校などで合わせて36校が休校となっています。今後の最新の情報にご注意ください。