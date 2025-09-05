¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¿¤Ö¤é¤«¤·¤¿¼«¾Î¡¦Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¤¥±¥á¥ó·Ð±Ä¼Ô¡Ê¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿»þ¡ËABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡ØABEMA²Æ¤ÎÎø¥ê¥¢º×2025¡Ù¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ØGIRL or LADY ¡Á»ä¤¬ºÇ¶¯¡Á¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼«¾Î¡¦Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î·Ð±Ä¼Ô¥¿¥¤¥¹¥±¡ÊÅö»þ28ºÐ¡¿¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹