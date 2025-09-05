タイのタクシン元首相が4日、プライベートジェットで出国しました。地元メディアは「国外逃亡の可能性もある」と指摘しています。地元メディアによりますと、タクシン元首相は4日、入管当局に「シンガポールの病院に診察を受けに行く」と説明し、出国しましたが、実際は中東のドバイに到着したということです。タクシン氏を巡っては、2006年に軍のクーデターで失脚し、15年間国外逃亡していましたが、2023年、自身の権力が及ぶ政権