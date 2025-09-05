元プロレスラーの長州力（73）が5日、TBS系「ラヴィット！」に生出演。番組出演への思いを語った。長州は武藤敬司、蝶野正洋とともに出演。MCの麒麟の川島明から紹介され「緊張してますね」と語った。川島から「そもそも『ラヴィット！』って番組知ってますか？」と質問されると、長州は「知ってますよ」と答えた。川島は「見ていただいたことがある？」と質問。長州は「いや、ないんじゃないかな。朝早いから」と答えた。ネットで