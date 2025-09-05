【漫祭 2025】 開催期間：9月5日～11月6日 【拡大画像へ】 小学館は電子コミックキャンペーン「漫祭 2025」を開催する。実施期間は9月5日より11月6日まで。 本キャンペーンは、小学館のコミック536作品を8つの特集に分けて順次無料公開するというもの。9月5日より開始する第1弾は「冒険に、友情に、ラブコメも！魂が震える少年漫画大特集！」と題し、「名探偵コナン」や「