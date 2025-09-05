細田守監督（57）が4日（日本時間5日）、イタリア・ベネチアで開催中の世界3大映画祭の1つ、ベネチア映画祭の公式記者会見とフォトコールに出席した。4年ぶりの新作アニメ映画「果てしなきスカーレット」（11月21日公開）が、同映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門に選出。3日に現地に到着し、「ベネチア国際映画祭は映画を作る者としてずっと憧れの地でした」と喜んでいた。記者会見には海外メディアの報道関係者100人以