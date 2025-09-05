【TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026】 開催日時：2026年3月13日（ビジネスデイ）、14日（一般公開日） 会場 東京・吉祥寺（武蔵野市） Phoenixx（フィーニックス）は、第4回となるインディーゲームの祭典「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」を2026年3月13日・14日に開催する。 今年3月に開催された「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」では、来場者が延べ23,000名