【線状降水帯】発生のおそれ「東京･神奈川･埼玉･茨城」 台風第１５号は、５日（金）９時ごろに和歌山県に再上陸し、１７時には千葉県勝浦市付近と、東京地方は最接近の時間帯を迎えた模様です。台風１５号は１時間におよそ６０キロの速さで、東北東へ進んでいると推測されます。関東甲信地方に最も接近しており、神奈川県では線状降水帯による猛烈な雨が続いています。 ５日（金）の、、を画像で掲載しています。 台風１５号