香川県庁 香川県は9月5日から9月11日までの7日間、細菌性食中毒警報を発令しました。1日の平均気温が27℃以上で、平均相対湿度が75％以上の日が連続して2日続くと予想されるためです。3日まで6回目の食中毒警報が発令されていました。今シーズン、香川県では食中毒が9件発生し、患者数は133人が発症しています。