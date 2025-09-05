NEXCO西日本によりますと、車両火災のため、5日午前11時すぎから、関門道の門司～門司港の上下線で通行止めとなり、午後2時45分ごろ、下りは解除され、上りは午後4時15分すぎに解除されました。 警察によりますと、午前10時40分ごろ、北九州市門司区の関門道の上り545.2キロポスト付近で、大型トラックに乗用車が追突しました。乗用車から出火したということです。乗用車を運転していた男性が病院に搬送されました。意識