東京午前のドル円は１４８．０８円付近まで円高・ドル安推移。７月の国内実質賃金が７カ月ぶりにプラスとなったことから、日銀の追加利上げ観測がやや高まった。今晩の米雇用統計の発表を控えて、対主要通貨でドル売りが持ち込まれていることもドル円の重し。ユーロ／ドルは１．１６７５ドル付近、豪ドル／ドルは０．６５３１ドル付近までドル安推移。 ドル円の下げを背景にクロス円は重いが、欧州通貨やオセアニア通