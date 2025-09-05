５日前引けの日経平均株価は前日比３１０円５８銭高の４万２８９０円８５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２８８６万株、売買代金概算は２兆２９７９億円。値上がり銘柄数は９２８、値下がり銘柄数は６１４、変わらずは７７銘柄だった。 日経平均株価は続伸。前日の米株式相場はＮＹダウが反発しＳ＆Ｐ５００種株価指数は最高値を更新した。また、トランプ米大統領が日本との貿易合意を実施する大統領令に署名し