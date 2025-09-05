日本代表ＤＦ高井幸大が所属するイングランド１部のトットナムは５日、ダニエル・レヴィ会長の退任を発表した。後任にはピーター・チャリントン氏が就任する。レヴィ氏とともに歩んできた約２５年の月日について、クラブは「四半世紀にわたり、トッテナム・ホットスパーは変革を遂げました。過去２０シーズン中１８シーズンでヨーロッパの大会に出場し、世界で最も認知されるフットボールクラブの一つとなり、新しいワールドク