¢¡¥¨¥Ë¥Õ£Ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£¹·î£µÆü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó·ªÅì£Ó£¹Ãå¤Î¥Ù¥ë¥À¡¼¥¤¥á¥ë¡Ê²´£¸ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ËÜÅÄÍ¥±¹¼Ë¡¢Éã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡Ë¤ÏºäÏ©¤ò£¶£¹ÉÃ£µ¡½£±£µÉÃ£¹¤ÇÁÇ·Ú¤¯¶î¤±¾å¤¬¤êºÇ½ªÄ´À°¡£Ìó£³¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ËÜÅÄÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ç¤âÆ°¤±¤ëÂÖÀª¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£·Î¸Å¤âÆ°¤¯¤·ÇÏ¤â¼ã¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤ò£Ö¡£°Ê¹ß¤Ï¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±¾¡¡¢£³Ãå£²²ó¤Î