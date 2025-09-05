声優の西尾夕香が4日、自身のXを更新。証明写真を投稿し、ネット上ではファンの間で話題となっている。【写真】これは盛れてる！話題の証明写真金髪姿の西尾夕香Xでは「証明写真盛れ尾うれしすぎるぞ！」と写真を投稿。公開された証明写真は、カメラ目線がばっちり決まった“盛れた”ものになっている。これにファンは「えっ証明写真で盛れるの結構すごくないですか？」「パスポート用ですかな？」「証明写真盛れおゆちゃ