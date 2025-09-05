■これまでのあらすじ家族の問題がストレスとなり幼い頃から幼なじみのののかを苦しませていたありさだったが、ついに高校生の時、ののかから見切りをつけられてしまう。その後社会人になって売れない芸人の彼氏ができると、生活費を全部出し献身的に彼を支えるありさ。ある日、やっと劇場出演を決めた彼が交際記念でおごると言い出すが、当日お会計になるとその場からいなくなってしまう。するとののかが、ありさの彼氏を連れて突