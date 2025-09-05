◇W杯南米予選アルゼンチン3―0ベネズエラ（2025年9月4日ブエノスアイレス）W杯南米予選のアルゼンチン―ベネズエラ戦が4日（日本時間5日）に行われ、アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）がホームで2得点を決め、既にW杯出場を決めている同国を3―0の快勝に導いた。メッシは通算72試合目となる今大会最後のホームW杯予選が母国での代表戦ラストマッチとなると伝えられており、高い注目を集めていた。試合前から会場