【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は４日（日本時間５日）、敵地でのパイレーツ戦に１番指名打者で出場し、３打数無安打だった。ドジャースは３―５で敗れ、同一カード３連敗となった。大谷が２３歳の剛腕に屈した。昨季ナ・リーグで最優秀新人（新人王）に輝いたパイレーツの右腕スキーンズに２打数無安打、２三振に抑えられた。一回は高めの９８・８マイル（約１５９キロ