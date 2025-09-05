台風15号の接近に伴い、大分県内では4日夜、南部を中心に大雨となりました。 気象台によりますと、台風15号は県内には4日夜のはじめごろ最も接近しました。 大分市市尾 同じ時間帯に宮崎県北部の平野部では線状降水帯が発生し、50キロほど離れた佐伯市でも1時間に70ミリの非常に激しい雨が降りました。 佐伯市での3日午後6時からの降り始めからの雨の量は288ミリとなっています。 また、大分市や佐伯市の道路