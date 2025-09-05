トランプ大統領が日本車の自動車関税を引き下げることなどを盛り込んだ大統領令に署名したことは、日本経済にどう影響するのでしょうか。経済部の城間記者に解説してもらいます。トランプ大統領が大統領令に署名したことで自動車関税は4月から発動されていた関税27.5パーセントが15パーセントに引き下げられます。とはいえ、元々は、2.5パーセントでしたので、これが15パーセントになるということは、自動車メーカーにとっては辛い