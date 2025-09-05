中野洋昌国土交通相中野洋昌国土交通相は5日の閣議後記者会見で、法定点呼を巡る違反が確認され、軽バンなどを一時使用停止とする処分案を通知した各地の郵便局約100局について「（処分案に対する）弁明を踏まえつつ、順次処分の手続きをする」と述べた。日本郵便は、全国の郵便局の75％で点呼業務が不適切だったと明らかにしている。国交省の地方運輸局や運輸支局が監査を進めており、宅配の主力となる軽バンなどの使用停止を