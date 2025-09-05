外務・防衛閣僚協議前に撮影に応じる（左から）オーストラリアのマールズ副首相兼国防相、ウォン外相、岩屋外相、中谷防衛相＝5日午前、東京都港区（代表撮影）日本、オーストラリア両政府は5日、外務・防衛閣僚協議（2プラス2）を東京都内で開催した。岩屋毅外相は海洋進出を強める中国を念頭に「われわれは深刻な挑戦にさらされている」と言及。両国が「自由で開かれたインド太平洋」実現に主導的役割を果たす意思と能力を有し