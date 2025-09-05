1977年にBBCで放送されたケン・ローチ監督の映画『石炭の値打ち』が、11月14日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて限定公開されることが決定した。 参考：ケン・ローチが描き続ける人間の生き様『家族を想うとき』まで半世紀に及ぶキャリアを振り返る 『麦の穂をゆらす風』『わたしは、ダニエル・ブレイク』でカンヌ国際映画祭パルムドールを2度受賞したイギリス出身のローチ監督が、1977年にB