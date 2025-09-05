大阪・福島にある「ホテル阪神大阪」のバー「カバレロ」では、2025年9月1日〜11月29日(土)の期間中、「ナイトアフタヌーンティー 〜10種の酒に酔いしれる夜〜」(6500円/1名分、ドリンク1杯付き)を提供。サントリーが販売するアルコール商品10種を使用したスイーツやセイボリーがそろい、大人だけの“酔い時間”を演出するアフタヌーンティーとなっている。【写真】シングルモルトウイスキー「山崎」を使った「山崎×モンブラン」今