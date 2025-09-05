岐阜県で女性を殺害した疑いで内縁の夫婦が逮捕された事件で、女性は「舌骨（ぜっこつ）」が折れていたことが分かりました。 【写真を見る】 被害者女性は｢舌骨｣折れていた 岐阜･本巣市の“遺体遺棄事件” 強い力で首を圧迫か 女性に防御創なし けさ送検された岐阜市の自称・自営業 立花浩二容疑者（55）と、無職の神原美希容疑者（35）は先月6日、岐阜県内で愛知県常滑市に住む53歳の女性の首を圧迫し、窒息死させた疑いが持た