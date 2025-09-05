魚沼市ではコメのトップブランド魚沼産コシヒカリの収穫がはじまりました。新米の価格の高騰に生産者からはやりがいを感じるとの声が聞かれました。黄金色に染まった魚沼市。およそ90ヘクタールでコメを作る・関隆さんの田んぼではコシヒカリの稲刈りが始まりました。ことしはJA全農にいがたがコメの集荷の際に各農協に支払う「仮渡し金」を大幅に引き上げ魚沼産コシヒカリは60キロ3万2500円としています。去年より1万3000円