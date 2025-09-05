演出家・末満健一さんが手がける、ミュージカル『キルバーン』に出演する小林亮太さん。2025年9月13日(土)に開幕する本作で、小林さんは主演の松岡充さんが演じる不老不死の吸血種《TRUMP》不死卿ドナテルロに仕える執事・美少年グスタフを演じる。そこで、本作がTRUMPシリーズへの初参戦となる小林さんに、長年愛されるTRUMPシリーズの魅力や役柄の印象など、広く語ってもらった。【写真】キャラクタービジュアルをチェック！小林