【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介が「“gelato pique」（ジェラート ピケ）2025秋冬シーズンコレクションモデルに起用され、特設ページ第1弾が公開された。 ■山田涼介がリラックスした大人の魅力を表現 山田涼介をモデルに初起用した『JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE』（JOEL の「E」は、ウムラウトありが正式表記）新作コレクションの特設ページは、9月5日12時に「ジェラー