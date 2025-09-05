山形市の４０代の女性がＳＮＳで知り合った人物から１０５０万円分の暗号資産をだましとられる詐欺被害がありました。 【写真を見る】「100％失敗しない」SNSで知り合い恋愛感情を抱き...40代女性が1050万円分の暗号資産だましとられる（山形） 警察によりますと、６月上旬、山形市の４０代の女性は、フェイスブックのメッセージ機能で、「新田」を名乗る日本人男性と知り合いました。 女性はＬＩＮＥでやりとりをする