2003年、私は警察学校を卒業し、警察官人生をスタートさせた。約20年、色々な場所で勤務してきた。現場で汗を流す末端の警察官の、良いことも悪いことも含めたリアルな姿を描きたいと思う。※この記事は安沼保夫『警察官のこのこ日記』（三五館シンシャ）の一部を抜粋・編集したものです。登場人物は仮名です。某月某日「声を聞かせて」面会の人間ドラマ留置の仕事に面会立ち会いがある。被留置者（容疑者）は接見禁止でないか