自民党は次期衆院選の公認候補となる北海道10区の支部長に、渡辺孝一元衆院議員を選任しました。渡辺氏は2012年の衆院選比例代表で初当選、4期を務めましたが2024年の衆院選では上位優遇されず落選していました。これまで自民党が公明党の候補を支援してきた北海道10区では、2024年の衆院選で稲津久氏が落選、自民党は2025年5月に支部長を公募し、渡辺氏と植村真美道議を党本部に推薦していました。