山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１８０円４０銭で、３週連続の値下がりとなりました。 来週の価格は、値上がりとなりそうです。 資源エネルギー庁によりますと、今月１日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より５０銭下がり１リットルあたり１８０円４０銭でした。 全国で５番目の高さです。 ハイオクも５０銭下がり１９１円３０銭、軽油は４０銭下がり１６２円５０銭