日本テレビ系の映画枠「金曜ロードショー」が今年40周年を迎えるにあたり、記念特別番組の放送が決定した。番組タイトルは「金曜ロードショー40周年特別番組〜国民が選んだ忘れられない名シーン〜」。10月3日の午後9時から、2時間にわたり放送される。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の特別番組では、これまで「金曜ロードショー」で放送された数多くの映画の中から、視聴者の記憶に残る名シーンを厳選