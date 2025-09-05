「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位VIERATV-55Z90A（パナソニック）2位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）3位REGZA55X8900N（TVS REGZA）4位VIERATV-55Z95A（パナソニック）5位VIERATV-65Z90A（パナソニック）6位VIERATV-65Z95A（パナソニック）7位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）7位AQUOS OLED4T-C48GQ2（シャープ）7位