台風15号は山口県から次第に遠ざかっています。4日夜は県東部中心にややまとまった雨が降りましたが、この先は猛烈な暑さに注意が必要です。台風15号は5日午前1時頃に高知県宿毛市付近に上陸したあと、四国を横断し、現在は紀伊半島付近に進んでいます。県内は、4日夜は台風を取り巻く活発な雨雲が県東部を中心に流れ込みましたが、現在は、その雨雲は東日本方面に進んでいます。台風は、このあと今夜にかけて本州の太平洋沿岸付近