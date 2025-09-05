北海道・胆振東部地震から９月６日で７年です。当時震度７を観測し、甚大な被害がでた厚真町内には、献花台が設けられています。（阿部記者）「胆振東部地震からあすで７年です。大きな被害があった厚真町では、ことしも献花台が設置され、多くの花が手向けられています」９月１日から厚真町内に設置された献花台です。手向けられた多くの花には、追悼の思いや今後のさらなる復興への願いが込められています。胆振東部地震は、２０