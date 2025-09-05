5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比380円高の4万2940円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万2890.85円に対しては49.15円高。出来高は2万4269枚となっている。 TOPIX先物期近は3094ポイントと前日比12.5ポイント高、現物終値比2.92ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42940+3