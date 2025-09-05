これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上越市と十日町市に大雨注意報が発表されています。土砂災害に注意してください。 県内は、夕方まで竜巻などの激しい突風・落雷に注意が必要です。 ◆5日(金)これからの天気 広く雨で、昼過ぎまでカミナリを伴って激しく降るところがあるでしょう。 夕方以降、次第に雨のやむところが多くなりそうです。 ◆5日(金)の予想最高気温 最高気温