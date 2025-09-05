広島県内は台風15号による大きな影響はなく、5日は各地で気温が上がる見込みです。広島県は台風15号による影響の範囲から概ね外れ大雨のおそれはなくなりました。4日夜から5日朝にかけては、まとまった雨が降った地点もあり、降り始めからの雨量は府中市で78ミリ、生口島で74.5ミリを記録しました。5日の県内は各地で気温が上がる見込みで気象台は熱中症警戒アラートを発表し注意を呼びかけています。一方、交通機関に大きな