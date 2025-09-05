5日、気象庁は口永良部島の噴火警戒レベルを入山規制のレベル3から火口周辺規制のレベル2に引き下げました。気象庁の発表によりますと、屋久島町の口永良部島では24年6月11日に噴火警戒レベルが入山規制のレベル3に引き上げられていましたが、火山性地震が減少し、火山活動の低下が認められるとして、5日午前11時に噴火警戒レベルが火口周辺規制のレベル2に引き下げられました。