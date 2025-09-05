アメリカ軍岩国基地は基地を一般に開放する日米親善デーについて2026年の開催日を5月3日にすると発表しました。基地を一般に開放する日米親善デーは自衛隊やアメリカ軍などさまざまな航空機が地上展示や空中パフォーマンスを行うイベントで2025年5月4日にはおよそ13万人が訪れました。アメリカ軍岩国基地は次回の日米親善デーについて、2026年5月3日に行うと発表しました。次が47回目の開催で航空機の地上