俳優の秋野暢子（68）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。“家族に評判”だという、5品の手料理を紹介した。【写真】「とっても美味しそう」秋野暢子が披露した“家族に人気”の5品の手料理秋野は「今夜は家族が好きな物ばかり作りました」とつづり、5枚の写真をアップ。メニューについて「トーフとはんぺんと明太子のファファ焼き」「ブロッコリーとえびと卵のオイスターソース和え」「納豆と長芋と鮪の和え物」「れん