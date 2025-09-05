6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、5日に放送されるテレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜深1：30〜深1：50※関東ローカル）に出演。もんじゃ焼きを食べながら素顔に迫るトークを繰り広げる。【番組カット】弾ける笑顔！もんじゃを堪能するBOYNEXTDOOR・WOONHAK同番組では、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーが、歌、ダンス、ラップ、作詞作曲