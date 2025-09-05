自民党の“総裁選前倒し”をめぐり、鈴木法務大臣がきょう、実施を求める考えをあきらかにしました。石破内閣の閣僚で前倒しを求めるのは初めてです。鈴木法務大臣はきょう、自らのSNSなどで「総裁選の実施を求める書面に署名し提出することにした」と投稿しました。“総裁選の前倒し”を求める理由として鈴木氏は、▼自民党への信頼回復のためにも党が一致結束してゼロから出直すことが必要だとしたほか、▼党として連立の枠組み