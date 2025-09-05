人気コンテンツ『デジタルモンスター』（デジモン）の完全新作テレビアニメ『DIGIMON BEATBREAK』（デジモンビートブレイク10月5日放送開始）の主題歌情報が発表された。オープニングテーマはMADKIDが歌う「Mad Pulse」、エンディングテーマは冨岡愛が歌う「beat up」に決定した。【写真】想像つかない！『デジモン』新作歌うMADKID＆冨岡愛オープニングテーマは、MADKIDが歌う「Mad Pulse」。印象的なドラムのイントロから